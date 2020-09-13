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Результаты на выборах в рязанскую облдуму. Обновляется
Лидирует «Единая Россия».

В Рязанской области началась обработка протоколов голосования на выборах в областную думу, которые прошли в воскресенье, 13 сентября.

В 23:40 по итогам обработки 34,01% голосов:

  • «Единая Россия» 45,22%;
  • «ЛДПР» 12,66%;
  • «КПРФ» 9,48%;
  • «За правду» 7,72%;
  • «Справедливая Россия» 6,28%;
  • «Новые люди» 5,65%;
  • «Партия пенсионеров» 5,46%;
  • «Коммунисты России» 4,15%;
  • «Партия Роста» 0,91%.
  • «Партия прямой демократии» 0,32%.

Явка на участках составила 31,14%.

Напомним, 20 мест в облдуме получат победители по одномадтным округам, столько же распределят по спискам. Для получения мандата в парламенте требуется набрать 5%.