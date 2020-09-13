Результаты на выборах в рязанскую облдуму. Обновляется
Лидирует «Единая Россия».
В Рязанской области началась обработка протоколов голосования на выборах в областную думу, которые прошли в воскресенье, 13 сентября.
В 23:40 по итогам обработки 34,01% голосов:
- «Единая Россия» 45,22%;
- «ЛДПР» 12,66%;
- «КПРФ» 9,48%;
- «За правду» 7,72%;
- «Справедливая Россия» 6,28%;
- «Новые люди» 5,65%;
- «Партия пенсионеров» 5,46%;
- «Коммунисты России» 4,15%;
- «Партия Роста» 0,91%.
- «Партия прямой демократии» 0,32%.
Явка на участках составила 31,14%.
Напомним, 20 мест в облдуме получат победители по одномадтным округам, столько же распределят по спискам. Для получения мандата в парламенте требуется набрать 5%.