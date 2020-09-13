Результаты на выборах в рязанскую облдуму. Обновляется

Лидирует «Единая Россия».

В Рязанской области началась обработка протоколов голосования на выборах в областную думу, которые прошли в воскресенье, 13 сентября.

В 23:40 по итогам обработки 34,01% голосов:

«Единая Россия» 45,22%;

«ЛДПР» 12,66%;

«КПРФ» 9,48%;

«За правду» 7,72%;

«Справедливая Россия» 6,28%;

«Новые люди» 5,65%;

«Партия пенсионеров» 5,46%;

«Коммунисты России» 4,15%;

«Партия Роста» 0,91%.

«Партия прямой демократии» 0,32%.

Явка на участках составила 31,14%.

Напомним, 20 мест в облдуме получат победители по одномадтным округам, столько же распределят по спискам. Для получения мандата в парламенте требуется набрать 5%.