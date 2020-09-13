«По 400 рублей, как договаривались». Главный скандал на выборах разгорелся в округе №16

Правоохранительные органы проводят проверку.

Главный скандал, связанный с выборами, начался в дни предварительного голосования.

Кандидат от «Справедливой России» Игорь Ловягин заявил, что в округе №16 его сторонники зафиксировали подкуп избирателей.

«Неизвестные лица от имени кандидата Александра Ачалова, зарегистрированного по одномандатному избирательному округу №16, обещали вознаграждение избирателям (далее в заявлении указаны ФИО избирателей — прим. ред), проживающим на территории данного избирательного участка денежные средства в размере 400 рублей каждому за то, что они проголосовали за данного кандидата».

Схема якобы выглядела следующим образом: избиратели, проголосовав, подходили к молодым людям в красных бейсболках, отдавали им визитки «сторонников кандидата».

На нескольких видео, которые распространили партии «Справедливая Россия» и «Новые люди» слышно, что речь идет о 400 рублях. Диалог выглядит таким образом: — Сейчас расплатимся. — Сегодня? — Сегодня, да. — Сейчас на рынок сходим. — Как мы договаривались? Как вам обещали? — На квартиру сказали отнесут — Ну, ждите на квартиру. По 400 рублей, как договаривались

Игорь Ловягин направил жалобу в облизбирком и полицию.

Облизбирком рассмотрел жалобу Ловягина и не увидел факт подкупа. Члены комиссии посмотрели видео без звука, а на просьбы представителей кандидата «послушать», выяснилось, что технически такой возможности нет, а сам факт подкупа на видео не зарегистрирован. Теперь был подкуп или нет, разберется полиция.

В партии «Новые люди» сказали, что «передали информацию о возможном подкупе на УИКах №920, 934, 935, 938 в полицию, следственный комитет, прокуратуру».

Кроме того, обратился к правоохранителям и Александр Ачалов, идущий по одномандатному округу от «Единой России».

Он назвал появившиеся видео «черным пиаром», а на своей странице «ВКонтакте» попросил не реагировать на «грязные провокации».

Он рассказал, что это не первый случай, когда его пытаются дискредитировать в глазах рязанцев.

Как стало известно редакции из собственных источников, правоохранительные органы проводят проверку по заявлениям кандидатов.