Синоптик рассказал, наступит ли в России «бабье лето»

Теплая погода может наступить в октябре.

Руководитель ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин рассказал, наступит ли в России «бабье лето». Об этом пишет РИА Новости.

По словам синоптика, в Центральной России тепло придет на три-четыре дня на северо-западе.

Он уточнил, что там сформируется антициклон, который возможно будет опускаться на юго-восток — к Смоленску и на Москву.

«Тогда нас ждет бабье лето. Но вероятность этого 50 на 50», — отметил Варакин.

Он пояснил, что даже если не случится «бабьего лета «в сентябре в Центральной России, то оно может быть в октябре, пусть и с более низкими температурами.