Синоптик рассказал, наступит ли в России «бабье лето»
Теплая погода может наступить в октябре.
Руководитель ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин рассказал, наступит ли в России «бабье лето». Об этом пишет
По словам синоптика, в Центральной России тепло придет на три-четыре дня на северо-западе.
Он уточнил, что там сформируется антициклон, который возможно будет опускаться на юго-восток — к Смоленску и на Москву.
«Тогда нас ждет бабье лето. Но вероятность этого 50 на 50», — отметил Варакин.
Он пояснил, что даже если не случится «бабьего лета «в сентябре в Центральной России, то оно может быть в октябре, пусть и с более низкими температурами.