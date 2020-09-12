Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Сб, 12
16°
Вс, 13
18°
Пн, 14
13°
ЦБ USD 74.89 -0.64 12/09
ЦБ EUR 88.68 -0.62 12/09
Нал. USD 74.67 / 76.89 16:36
Нал. EUR 88.5 / 89.29 20:44
Новости
Коронавирус
Публикации
Пыль и прибыль. Кому выгоден миф об убыточности рязанского «Водоканала...
После того, как околополитические страсти утихнут, обсу...
Вчера 17:26
1 415
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
9 сентября 17:14
4 358
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
8 755
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
7 840
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Синоптик рассказал, наступит ли в России «бабье лето»
Теплая погода может наступить в октябре.

Руководитель ситуационного центра Росгидрометцентра Юрий Варакин рассказал, наступит ли в России «бабье лето». Об этом пишет РИА Новости.

По словам синоптика, в Центральной России тепло придет на три-четыре дня на северо-западе.

Он уточнил, что там сформируется антициклон, который возможно будет опускаться на юго-восток — к Смоленску и на Москву.

«Тогда нас ждет бабье лето. Но вероятность этого 50 на 50», — отметил Варакин.

Он пояснил, что даже если не случится «бабьего лета «в сентябре в Центральной России, то оно может быть в октябре, пусть и с более низкими температурами.