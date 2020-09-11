В Рязанской области ищут пропавшего подростка
10 августа 2020 года подросток ушел из дома в неизвестном направлении.
В Рязанской области в поселке Шилово ищут пропавшего 14-летнего Серафима Ефименко, сообщили
10 сентября 2020 года подросток ушел из дома в неизвестном направлении, может находиться в Рязани.
Приметы: рост 180 сантиметров, полного телосложения, чёрные волнистые волосы, глаза серо-зеленые.
Одет: синий пуловер, синие спортивные штаны с белыми лампасами, светло-коричневые замшевые сандалии.