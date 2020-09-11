Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 7 523 человека.
В Рязанской области по состоянию на 11 сентября с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 7 523 человека. Об этом сообщил оперштаб региона.
Список с данными о населенных пунктах и числе зараженных:
- В Рязани- 3 895;
- В Рязанском районе — 349;
- В Ряжске — 219;
- В Рыбном — 196;
- В Касимове — 189;
- В Скопине — 176;
- В Сасове — 174;
- В Новомичуринске — 153;
- В Шиловском районе — 140;
- В Рыбновском районе — 132;
- В Скопинском районе — 129;
- В Касимовском районе — 127;
- В Клепиковском районе — 125;
- В Михайловском районе — 119;
- В Спасском районе — 110;
- В Шилове — 89;
- В Михайлове — 82;
- В Александро-Невском — 70.
- В Сараевском районе — 62;
- В Александро-Невском районе — 52;
- В Пронском и Сасовском районах — по 49;
- В Кораблине и Шацком районе — по 48;
- В Сапожке — 45;
- В Старожиловском районе — 42;
- В Сараях и Старожилове —по 41;
- В Захаровском районе и Пронске — по 40;
- В Шацке — 39;
- В Милославском и Ряжском районах — по 38;
- В Спасске-Рязанском — 37;
- В Чучкове — 34;
- В Кораблинском районе — 31.
- В Чучковском районе — 30;
- В Милославском и Спас-Клепиках — по 29;
- В Захарове — 27;
- В Ермишинском районе и Ухолове — по 25;
- В Ермиши — 20;
- В Путятине — 19;
- В Кадоме — 15;
- В Путятинском районе — 13;
- В Сапожковском и Ухоловском районах — по 12;
- В Пителинском районе — 7;
- В Кадомском районе и Пителине — по 6.
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