Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пт, 11
11°
Сб, 12
16°
Вс, 13
18°
ЦБ USD 74.89 -0.64 12/09
ЦБ EUR 88.68 -0.62 12/09
Нал. USD 74.67 / 76.5 13:16
Нал. EUR 88.5 / 89.22 13:16
Новости
Коронавирус
Публикации
Рязанские «Теплосети» стали участником пилотного проекта по автоматиза...
В пилотном проекте участвуют четыре ЦТП — объекта МУП «...
9 сентября 2020 17:14
3 300
Партия «Новые люди» обогнала конкурентов и презентовала «Новую Оку»
По данным недавнего опроса ВЦИОМ, на предстоящих выбора...
7 сентября 10:50
7 684
Почему нужно голосовать за «Партию роста»
Председатель «Партии роста» Борис Титов рассказал, поче...
7 сентября 09:34
6 772
Нежидкие инвестиции. Возможный концессионер рязанского «Водоканала» по...
Одно из крупнейших муниципальных предприятий Рязани «Во...
3 сентября 18:47
13 527
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области
В Рязанской области с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 7 523 человека.

В Рязанской области по состоянию на 11 сентября с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 7 523 человека. Об этом сообщил оперштаб региона.

Список с данными о населенных пунктах и числе зараженных:

  • В Рязани- 3 895;
  • В Рязанском районе — 349;
  • В Ряжске — 219;
  • В Рыбном — 196;
  • В Касимове — 189;
  • В Скопине — 176;
  • В Сасове — 174;
  • В Новомичуринске — 153;
  • В Шиловском районе — 140;
  • В Рыбновском районе — 132;
  • В Скопинском районе — 129;
  • В Касимовском районе — 127;
  • В Клепиковском районе — 125;
  • В Михайловском районе — 119;
  • В Спасском районе — 110;
  • В Шилове — 89;
  • В Михайлове — 82;
  • В Александро-Невском — 70.
  • В Сараевском районе — 62;
  • В Александро-Невском районе — 52;
  • В Пронском и Сасовском районах — по 49;
  • В Кораблине и Шацком районе — по 48;
  • В Сапожке — 45;
  • В Старожиловском районе — 42;
  • В Сараях и Старожилове —по 41;
  • В Захаровском районе и Пронске — по 40;
  • В Шацке — 39;
  • В Милославском и Ряжском районах — по 38;
  • В Спасске-Рязанском — 37;
  • В Чучкове — 34;
  • В Кораблинском районе — 31.
  • В Чучковском районе — 30;
  • В Милославском и Спас-Клепиках — по 29;
  • В Захарове — 27;
  • В Ермишинском районе и Ухолове — по 25;
  • В Ермиши — 20;
  • В Путятине — 19;
  • В Кадоме — 15;
  • В Путятинском районе — 13;
  • В Сапожковском и Ухоловском районах — по 12;
  • В Пителинском районе — 7;
  • В Кадомском районе и Пителине — по 6.

Полный список можно посмотреть здесь.

Фото depositphotos.com