Обновлены данные о географии распространения коронавируса в Рязанской области

В Рязанской области с диагнозом COVID-19 зарегистрировано 7 523 человека.

В Рязанской области по состоянию на 11 сентября с подтвержденным и условно подтвержденным диагнозом COVID-19 зарегистрировано 7 523 человека. Об этом сообщил оперштаб региона.

Список с данными о населенных пунктах и числе зараженных:

В Рязани- 3 895;

В Рязанском районе — 349;

В Ряжске — 219;

В Рыбном — 196;

В Касимове — 189;

В Скопине — 176;

В Сасове — 174;

В Новомичуринске — 153;

В Шиловском районе — 140;

В Рыбновском районе — 132;

В Скопинском районе — 129;

В Касимовском районе — 127;

В Клепиковском районе — 125;

В Михайловском районе — 119;

В Спасском районе — 110;

В Шилове — 89;

В Михайлове — 82;

В Александро-Невском — 70.

В Сараевском районе — 62;

В Александро-Невском районе — 52;

В Пронском и Сасовском районах — по 49;

В Кораблине и Шацком районе — по 48;

В Сапожке — 45;

В Старожиловском районе — 42;

В Сараях и Старожилове —по 41;

В Захаровском районе и Пронске — по 40;

В Шацке — 39;

В Милославском и Ряжском районах — по 38;

В Спасске-Рязанском — 37;

В Чучкове — 34;

В Кораблинском районе — 31.

В Чучковском районе — 30;

В Милославском и Спас-Клепиках — по 29;

В Захарове — 27;

В Ермишинском районе и Ухолове — по 25;

В Ермиши — 20;

В Путятине — 19;

В Кадоме — 15;

В Путятинском районе — 13;

В Сапожковском и Ухоловском районах — по 12;

В Пителинском районе — 7;

В Кадомском районе и Пителине — по 6.

Полный список можно посмотреть здесь.