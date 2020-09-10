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Видео: рязанский боец ММА одержал победу на турнире памяти отца Хабиба Нурмагомедова
Рязанский боец на первой минуте провел тейкдаун.

В пятницу, 9 сентября, в Москве прошел вечер смешанных единоборств ММА в память о тренере Абдулманапе Нурмагомедове, который скончался в этом году. Об этом сообщил сайт регионального минспорта.

В программе турнира прошли шестнадцать боев. Во втором поединке в полусреднем весе до 78,6 кг выступил спортсмен рязанской СШОР «Юпитер», мастер самбо, боевого самбо, джиу-джитсу и ММА Гела Беридзе (рост 176 см, вес 78,5 кг, тренер — заслуженный тренер России Олег Быстров). Соперником рязанца, имевшего в своем активе два профессиональных боя (1 победа, 1 поражение), стал двадцатидвухлетний дебютант профессиональных турниров ММА из Узбекистана Достон Бозоров (рост 178 см, вес 77 кг).

Рязанский боец на первой минуте провел тейкдаун, через 1 минуту 22 секунды после начала поединка он одержал победу болевым приемом на ногу. Это вторая профессиональная победа в активе Гелы Беридзе.

Почетными гостями турнира стали сын Абдулманапа Нурмагомедова, суперчемпион ММА Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян, Забит Магомедшарипов, Ислам Махачев и другие известные российские бойцы ММА.