У рязанских больниц закончились деньги на закупку лекарств

Губернатор Николай Любимов пообещал решить проблему с закупками.

Рязанские больницы исчерпали лимит на закупку лекарств и средств индивидуальной защиты (СИЗ). Об этом на совещании с рязанским губернатором заявила главврач ОКБ имени Семашко Людмила Сорокина.

По ее словам, запас медикаментов и СИЗов в больнице имеется, однако возникают сложности с его пополнением. Ее поддержал в этом вопросе главврач БСМП Виктор Филмонов.

Сорокина заявила, что министр здравоохранения Андрей Прилуцкий в курсе этой ситуации и ищет решение проблемы с фондом ОМС. Губернатор Николай Любимов пообещал решить проблему с закупками.