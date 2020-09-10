Количество пострадавших в аварии с маршруткой на Московском шоссе увеличилось до семи

Управление транспорта проведет служебное расследование.

Количество пострадавших в аварии с маршруткой №50, которая произошла вечером 10 сентября на Московском шоссе, увеличилось до семи. Травмы получили водитель Chevrolet Aveo и две его пассажирки, а также четыре человека, которые находились в микроавтобусе.

Как сообщили в мэрии, маршрутчик работает 2 года у ИП Кочерян. Утром перед выходом на линию он прошел медосмотр. Микроавтобус также прошел предрейсовый контроль.

Управление транспорта проведет служебное расследование. Перевозчикам поручат провести внеочередные инструктажи со всем водительским составом по соблюдению ПДД и режима труда и отдыха, а также ужесточить контроль за соблюдением скоростного режима и дисциплины в целом на общественном транспорте при перевозке пассажиров.