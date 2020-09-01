Фото: в Рязанской области после ДТП сгорел грузовик

После ДТП грузовик перевернулся, улетел в кювет и загорелся.

В Рязанской области после аварии сгорела грузовик. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло в 5 часов во вторник, 1 сентября, на трассе М-5 в Путятинском районе. 42-летний мужчина на Toyota Corolla столкнулся с «ГАЗелью» под управлением 49-летнего водителя.

После ДТП грузовик перевернулся, улетел в кювет и загорелся. В аварии пострадал водитель Toyota.

Позже полиция опубликовала фото с места.