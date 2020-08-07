В полиции назвали причину эвакуации «Декатлона»
На вызов выехали правоохранители, кинологи с собаками, а также сотрудники МЧС.
В полиции назвали причину эвакуации «Декатлона». Как рассказали пресс-службе регионального УМВД, вечером 6 августа поступило сообщение о бесхозном предмете в торговом зале.
На вызов выехали правоохранители, кинологи с собаками, а также сотрудники МЧС. Специалисты обнаружили в магазине рюкзак, в котором оказались вещи.
«Угрозы жизни и здоровью людей не обнаружено», — отметили в полиции.