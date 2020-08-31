Стали известны травмы пострадавших в аварии в Кадомском районе бабушки и внучки

ДТП произошло в селе Восход.

Издателсьтво «Пресса» сообщила травмы пострадавших в аварии в Кадомском районе бабушки и внучки. У 63-летней женщины сломана нога, 12-летняя девочка отделалась ушибами.

Напомним, ДТП произошло в воскресенье, 30 августа, примерно в 5:25 в селе Восход. По предварительной информации, 39-летняя жительница Нижегородской области на Volvo врезалась в «ВАЗ-21099». За рулем второй машины был 63-летний житель Подмосковья.