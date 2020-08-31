Рязанец потерялся в лесу
62-летний мужчина ушел в лес накануне.
Житель села Бельское из Спасского района Виктор Ушаков потерялся в лесу. Об этом в понедельник, 31 августа,
62-летний мужчина ушел в лес накануне. С собой у него было зеленое ведро.
Приметы: рост 163 сантиметра, полного телосложения, волосы седые с залысинами, глаза голубые.
Был одет в светло-зеленую ветровку с серыми полосами, футболку, темные спортивные штаны с лампасами, короткие резиновые сапоги на замке, красную бейсболку с белой надписью «Россия».
Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 112, 8 (800)700-54-52.