Рязанец потерялся в лесу

62-летний мужчина ушел в лес накануне.

Житель села Бельское из Спасского района Виктор Ушаков потерялся в лесу. Об этом в понедельник, 31 августа, сообщили волонтеры «Лиза Алерт Рязань».

62-летний мужчина ушел в лес накануне. С собой у него было зеленое ведро.

Приметы: рост 163 сантиметра, полного телосложения, волосы седые с залысинами, глаза голубые.

Был одет в светло-зеленую ветровку с серыми полосами, футболку, темные спортивные штаны с лампасами, короткие резиновые сапоги на замке, красную бейсболку с белой надписью «Россия».

Всех, кто видел пропавшего, просят позвонить по телефонам: 112, 8 (800)700-54-52.