Очевидец рассказал подробности драки на улице Почтовой
Пострадавший получил рассечение брови.
Очевидец рассказал подробности драки на улице Почтовой. Конфликт произошел в воскресенье, 2 августа.
«Один из десантников, лет сорока, принял лишнего на грудь и начал выяснять отношения с товарищем по роду войск. Это заметили другие и решили отвести его в сторону на разговор. Разговаривали они минут 15, но потом что-то пошло не так. В итоге зачинателя конфликта вырубили», — отметил очевидец.
По его словам, пострадавший получил незначительное рассечение брови. «На этом конфликт был исчерпан. Потом при мне же через 2 часа он подходил и извинялся. Они пожали друг другу руки», — заключил собеседник.
Напомним, ранее в сети появилось видео с места конфликта. В полиции сообщили, что заявлений о драке не поступало.