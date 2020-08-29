В Рязанской области сняли таймлапс «звездного дождя»

Таймлапс — это замедленная съемка.

В Рязанской области сняли таймлапс «звездного дождя». Видео опубликовали во «ВКонтакте» в пятницу, 28 августа.

Таймлапс — это замедленная съемка. При проекции полученного изображения с нормальной частотой движение на экране кажется ускоренным

Напомним, в августе можно наблюдать Персеиды — ярчайший метеоритный поток. «Звездный дождь» получается, когда пылевые частицы, выпущенных кометой Свифта — Таттла, попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают.

Ранее в Рязани сняли таймлапс восхода Луны.