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В Рязанской области сняли таймлапс «звездного дождя»
Таймлапс — это замедленная съемка.

В Рязанской области сняли таймлапс «звездного дождя». Видео опубликовали во «ВКонтакте» в пятницу, 28 августа.

Таймлапс — это замедленная съемка. При проекции полученного изображения с нормальной частотой движение на экране кажется ускоренным

Напомним, в августе можно наблюдать Персеиды — ярчайший метеоритный поток. «Звездный дождь» получается, когда пылевые частицы, выпущенных кометой Свифта — Таттла, попадают в атмосферу нашей планеты и сгорают.

Ранее в Рязани сняли таймлапс восхода Луны.