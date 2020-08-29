Скончалась преподаватель манежа «Юность» по спортивной гимнастике

Женщина умерла в ОКБ.

В субботу, 29 августа, скончалась преподаватель манежа «Юность» по спортивной гимнастике Елена Чипкова. Об этом РЗН. инфо сообщил источник, знакомый с ситуацией.

По его информации, женщина умерла в ОКБ. Ей было 49 лет.

Как рассказал собеседник, в начале недели женщина плохо себя почувствовала. 25 августа она отменила все тренировки, а 27 августа стало известно, что тренера госпитализировали.

Источник добавил, что причиной смерти не был коронавирус.

Справка

Чипкова Елена Валерьевна — кандидат в мастера спорта по спортивной гимнастике.

Преподавала в манеже «Юность» пять лет. Общий стаж работы — 24 года.