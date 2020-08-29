Названа причина смерти актера Владимира Андреева

В последнее время актер плохо себя чувствовал.

Актер Владимир Андреев, который скончался в субботу, 29 августа, страдал ишемической болезнью сердца и не пережил микроинсульт. Об этом сообщил Telegram-канал «Подъем».

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский сообщил, что в последнее время актер плохо себя чувствовал, передает « Пятый канал ».

«Еще он как настоящий мужчина тяжело переживал вот эту подступающую немощь и фактически его уход это такая наложившаяся на болезнь депрессия, можно сказать», — заявил ректор ГИТИСа.

По предварительной информации, с актером попрощаются в среду, 2 сентября.

Актер снялся в десятках фильмов, таких как «Сказка о царе Салтане», «Ультиматум», «Джамайка», «Ночной патруль» и других.