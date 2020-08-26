В четверг в Рязани массово отключат холодную воду
Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ.
В четверг, 27 августа, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщила
Из-за аварийно-восстановительных работ с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:
- улица Зубковой, дом 16 корпус 1, дом 16 корпус 3, дом 18, дом 18 корпус 1, дом 18 корпус 2, дом 18 корпус 3, дом 18 корпус 4, дом 18 корпус 5, дом 18 корпус 6, дом 18 корпус 11, дом 12, дом 14, дом 17, дом 17 корпус 1, дом 17 корпус 2, дом 17а, дом 17 корпус 3, дом 17б, дом 17 корпус 7, дом 19, дом 19б, дом 19а, дом 19 корпус 1, дом 19 корпус 2, дом 19 корпус3, дом 20, дом 20 корпус 1, дом 20 корпус 2, дом 20 корпус 3, дом 20 корпус 4, дом 20 корпус 5, дом 20 корпус 6, дом 16/36, дом 17 г (д/с №25), дом 20а (гемодиализный центр), дом 20б (клиника СИТИ), дом 20 корпус 7 (ООО Жито);
- улица Советской Армии, дом 19 корпус 1, дом 19 корпус 2, дом 19/9, дом 21, дом 17а (д/с №140);
- улица Тимакова, дом 24, дом 24 корпус 1, дом 24 корпус 1, дом 24 корпус 2, дом 34;
- улица Новоселов, дом 26/17 (городская клиническая больница №11 все корпуса);
- улица Полевая, дом 58, дом 58а, дом 58б (организации).
Кроме того, подачу воды снизят по следующим адресам:
- улица Зубковой, дом 18 корпус 10, дом 18 корпус 8, дом 18 корпус12, дом 12 корпус 2 (дворец спорта Олимпийский), дом 12 корпус 1 (теннисный корт);
- улица Олимпийский городок 1а — торговый центр Олимпийский, дом 1, дом 2, дом 2а (детсад №37);
- поселок Соколовка:
- улица Связи;
- улица Соколовская;
- улица 1-я Прудная;
- улица 2-я Прудная;
- поселок Мирный:
- улица Добролюбова, дом 1, дом 2, дом 3, дом4, дом 5, дом 6;
- проезд Добролюбова;
- улица Чехова;
- улица Тюленина;
- улица Шевцовой;
- 1-й проезд Шевцовой;
- улица Громовой;
- улица Лесная;
- улица 1-й, 2-й Лесной тупик;
- улица 1-й, 2-й Лесной проезд;
- улица Дорожная.