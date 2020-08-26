В четверг в Рязани массово отключат холодную воду

Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ.

В четверг, 27 августа, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

улица Зубковой, дом 16 корпус 1, дом 16 корпус 3, дом 18, дом 18 корпус 1, дом 18 корпус 2, дом 18 корпус 3, дом 18 корпус 4, дом 18 корпус 5, дом 18 корпус 6, дом 18 корпус 11, дом 12, дом 14, дом 17, дом 17 корпус 1, дом 17 корпус 2, дом 17а, дом 17 корпус 3, дом 17б, дом 17 корпус 7, дом 19, дом 19б, дом 19а, дом 19 корпус 1, дом 19 корпус 2, дом 19 корпус3, дом 20, дом 20 корпус 1, дом 20 корпус 2, дом 20 корпус 3, дом 20 корпус 4, дом 20 корпус 5, дом 20 корпус 6, дом 16/36, дом 17 г (д/с №25), дом 20а (гемодиализный центр), дом 20б (клиника СИТИ), дом 20 корпус 7 (ООО Жито);

улица Советской Армии, дом 19 корпус 1, дом 19 корпус 2, дом 19/9, дом 21, дом 17а (д/с №140);

улица Тимакова, дом 24, дом 24 корпус 1, дом 24 корпус 1, дом 24 корпус 2, дом 34;

улица Новоселов, дом 26/17 (городская клиническая больница №11 все корпуса);

улица Полевая, дом 58, дом 58а, дом 58б (организации).

Кроме того, подачу воды снизят по следующим адресам: