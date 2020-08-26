Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Ср, 26
22°
Чт, 27
21°
Пт, 28
20°
ЦБ USD 75.54 1.03 27/08
ЦБ EUR 89.23 1.17 27/08
Нал. USD 75.40 / 77.50 15:27
Нал. EUR 89.19 / 89.95 18:21
Новости
Коронавирус
Публикации
«Я хочу здесь обвенчаться». Анфиса Охлобыстина о своем видеоблоге и пу...
Анфиса Охлобыстина, дочь известного актера Ивана Охлобы...
2 часа назад
1 098
От «плехановки» до рязанской глубинки. Москвич оказался отрезанным от...
Как живет добровольный отшельник и почему его приехали...
7 часов назад
854
Игра на внимательность. Как не стать жертвой кибермошенников
Специалисты рассказали, какие способы используют злоумы...
Вчера 10:50
4 098
Как вести бухгалтерию удаленно
Эксперты рассказали, как перевести бухгалтерию на «удал...
Вчера 10:10
2 364
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
Рязанцы в Чернобыле
Профессия губернатор
Солженицын в Рязани. К 100-летию писателя
Четыре века главной площади Рязани
ИТОГИ ГОДА 2018
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Все спецпроекты →
В четверг в Рязани массово отключат холодную воду
Воды не будет из-за аварийно-восстановительных работ.

В четверг, 27 августа, в Рязани массово отключат холодную воду. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Из-за аварийно-восстановительных работ с 9:00 до 17:00 воды не будет по следующим адресам:

  • улица Зубковой, дом 16 корпус 1, дом 16 корпус 3, дом 18, дом 18 корпус 1, дом 18 корпус 2, дом 18 корпус 3, дом 18 корпус 4, дом 18 корпус 5, дом 18 корпус 6, дом 18 корпус 11, дом 12, дом 14, дом 17, дом 17 корпус 1, дом 17 корпус 2, дом 17а, дом 17 корпус 3, дом 17б, дом 17 корпус 7, дом 19, дом 19б, дом 19а, дом 19 корпус 1, дом 19 корпус 2, дом 19 корпус3, дом 20, дом 20 корпус 1, дом 20 корпус 2, дом 20 корпус 3, дом 20 корпус 4, дом 20 корпус 5, дом 20 корпус 6, дом 16/36, дом 17 г (д/с №25), дом 20а (гемодиализный центр), дом 20б (клиника СИТИ), дом 20 корпус 7 (ООО Жито);
  • улица Советской Армии, дом 19 корпус 1, дом 19 корпус 2, дом 19/9, дом 21, дом 17а (д/с №140);
  • улица Тимакова, дом 24, дом 24 корпус 1, дом 24 корпус 1, дом 24 корпус 2, дом 34;
  • улица Новоселов, дом 26/17 (городская клиническая больница №11 все корпуса);
  • улица Полевая, дом 58, дом 58а, дом 58б (организации).

Кроме того, подачу воды снизят по следующим адресам:

  • улица Зубковой, дом 18 корпус 10, дом 18 корпус 8, дом 18 корпус12, дом 12 корпус 2 (дворец спорта Олимпийский), дом 12 корпус 1 (теннисный корт);
  • улица Олимпийский городок 1а — торговый центр Олимпийский, дом 1, дом 2, дом 2а (детсад №37);
  • поселок Соколовка:
  • улица Связи;
  • улица Соколовская;
    • улица 1-я Прудная;
    • улица 2-я Прудная;
  • поселок Мирный:
    • улица Добролюбова, дом 1, дом 2, дом 3, дом4, дом 5, дом 6;
    • проезд Добролюбова;
    • улица Чехова;
    • улица Тюленина;
    • улица Шевцовой;
    • 1-й проезд Шевцовой;
    • улица Громовой;
    • улица Лесная;
    • улица 1-й, 2-й Лесной тупик;
    • улица 1-й, 2-й Лесной проезд;
    • улица Дорожная.