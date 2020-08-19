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Елена Сорокина проконтролировала строительство новой школы в Горроще
Подрядчик отметил, что к 25 августа все работы будут окончены.

В среду, 19 августа, Елена Сорокина проконтролировала строительство новой школы в Горроще. Об этом она написала в Facebook.

В настоящее время на объекте закончены отделочные работы. Смонтирована спортивная площадка, завершается укладка тротуарной плитки в школьном двор.

Также мер отметила, что в школе продолжается сборка и установка мебели.

«Скорость монтажа и распределения мебели по кабинетам нас категорически не устраивает. В работах участвует недостаточное количество людей. По этому вопросу с представителем подрядчика у нас состоялся очень серьезный разговор. Необходимо ускорить темпы обустройства учебных кабинетов и завершить подготовку к новому учебному году в кратчайшие сроки», — сообщила Сорокина. Подрядчик отметил, что к 25 августа все работы будут окончены.