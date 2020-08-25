В Рязани объявили в розыск пропавшую 81-летнюю пенсионерку
Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить волонтерам.
В Рязани объявили в розыск пропавшую 81-летнюю Тамару Мастакову, сообщили волонтеры ПСО «
25 августа 2020 года женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Она нуждается в медпомощи и не ориентируется в пространстве.
Приметы: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые.
Одета: длинное коричневое платье, голубой платок в цветочек, фиолетовые сланцы.
Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-51 или 112.