В Рязани объявили в розыск пропавшую 81-летнюю пенсионерку

Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить волонтерам.

В Рязани объявили в розыск пропавшую 81-летнюю Тамару Мастакову, сообщили волонтеры ПСО « Лиза Алерт Рязань ».

25 августа 2020 года женщина ушла из дома в неизвестном направлении. Она нуждается в медпомощи и не ориентируется в пространстве.

Приметы: рост 152 см, худощавого телосложения, волосы седые короткие, глаза серые.

Одета: длинное коричневое платье, голубой платок в цветочек, фиолетовые сланцы.

Всех, кто видел пропавшую, просят позвонить по телефонам: 8 (800)700-54-51 или 112.