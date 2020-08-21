Около «Рязани-1» сбили девушку
Девушку сбили около пешеходного перехода.
Вечером в пятницу, 21 августа, около вокзала «Рязань-1» сбили девушку. Фото с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».
Девушку сбили около пешеходного перехода.
По словам очевидца, пострадавшая получила открытый передом ноги.
«Лопатка с плечом ушла, голову счесало до черепа. Я как смог кровь остановил. Она еще диабетик, я ей укол сделал инсулиновый», — сообщил очевидец.
Момент ДТП попал на видео. Информация о произошедшем уточняется.