Около «Рязани-1» сбили девушку

Девушку сбили около пешеходного перехода.

Вечером в пятницу, 21 августа, около вокзала «Рязань-1» сбили девушку. Фото с места ДТП опубликовано «ВКонтакте».

Девушку сбили около пешеходного перехода.

По словам очевидца, пострадавшая получила открытый передом ноги.

«Лопатка с плечом ушла, голову счесало до черепа. Я как смог кровь остановил. Она еще диабетик, я ей укол сделал инсулиновый», — сообщил очевидец.

Момент ДТП попал на видео. Информация о произошедшем уточняется.