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Траншею в Песочне, куда упал ребенок, раскопал «Горгаз»
Организация должна была огородить место, куда пуал мальчик, бетонными блоками и сигнальной лентой.

Траншею в Песочне, куда упал ребенок, раскопал «Горгаз». Об этом сообщили в мэрии.

Известно, что работы на участке без ордера проводила подрядная организация «Горгаза».

«В связи с чем на них был составлен протокол и направлен для рассмотрения в контрольно-аналитическое управление администрации», — говорится в сообщении.

Также отмечается, что от организации получено гарантийное письмо, «в котором они обязались огородить место проведения работ бетонными блоками и сигнальной лентой».