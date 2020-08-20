Траншею в Песочне, куда упал ребенок, раскопал «Горгаз»
Организация должна была огородить место, куда пуал мальчик, бетонными блоками и сигнальной лентой.
Траншею в Песочне, куда упал ребенок, раскопал «Горгаз». Об этом сообщили в мэрии.
Известно, что работы на участке без ордера проводила подрядная организация «Горгаза».
«В связи с чем на них был составлен протокол и направлен для рассмотрения в контрольно-аналитическое управление администрации», — говорится в сообщении.
Также отмечается, что от организации получено гарантийное письмо, «в котором они обязались огородить место проведения работ бетонными блоками и сигнальной лентой».