Партия «За правду» отказалась от ранее судимых кандидатов

Ранее рязанский облизбирком вернул в список на выборы двух судимых кандидатов.

Представители партии «За правду» прокомментировали информацию, что рязанский облизбирком вернул в список на выборы двух судимых кандидатов.

«Мы восстанавливали через суд наших кандидатов, поскольку решение областной избирательной комиссии по их снятию было незаконным. Между тем, один из главных принципов партии — всегда действовать исключительно в рамках законодательства, — отметили представители партии. — Кандидаты, несмотря на давно погашенные судимости, сами приняли решение уйти с выборов, руководствуясь собственными моральными побуждениями. Их позиция нашла поддержку у руководства партии».