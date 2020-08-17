В ДТП с перевернувшейся легковушкой в Рязани пострадали три человека
В полиции рассказали подробности произошедшего.
В ДТП с перевернувшейся легковушкой в Рязани пострадали три человека. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
По предварительной версии, в воскресенье, 16 августа, на Московском шоссе 23-летний водитель на Hyundai Solaris не справился с управлением и столкнулся с Renault Duster и перевернулся на крышу.
В аварии пострадали водитель и 18-летняя пассажирка Hyundai, а также 52-летняя пассажирка из Renault.
Ранее в сети появилось видео с места ДТП.