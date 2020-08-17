Супруга рязанского сенатора заработала за год 93 миллиона

На семью оформлено 27 земельных участков.

Совет Федерации опубликовал декларации о доходах сенаторов за 2019 год. В их числе и данные о представителе от Рязанской области Игоре Морозове. Данные покойного Олега Ковалева в документе не указаны.

Игорь Морозов за год заработал 6 миллионов 168 тысяч 553 рубля и 96 копеек. Доходы его жены составили 93,1 млн рублей. На семью оформлено 27 земельных участков, два жилых дома, 2 квартиры, конюшня и 36 транспортных средств, большая часть которых используется для сельскохозяйственных работ.