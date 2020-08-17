Следователи рассказали подробности убийства в Рязани
Подозреваемого задержали.
В пятницу, 14 августа, в Рязани зарезали мужчину. Об этом сообщили в СУ СКР по Рязанской области.
33-летний рязанец выпивал со своим 58-летним родственником, с которым проживал в одной квартире. Во время застолья у них завязалась ссора и молодой мужчина нанес удар кухонным ножом своему родственнику. Тот погиб на месте происшествия. Отмечается, что оба были безработными.
Подозреваемого задержали, заведено уголовное дело по части 1 статьи 105 «Убийство».
Решается вопрос об аресте рязанца.
Ранее информация о произошедшем появилась в соцсети.