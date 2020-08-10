Фото: в Новомичуринске открыли памятник Мичурину
Скульптуру изготовил рязанский скульптор Олег Седов.
9 августа в Новомичуринске в центральном парке открыли памятник Ивану Мичурину,
Скульптуру изготовил рязанский скульптор Олег Седов.
«Очень довольна, в нашем городе открыли такой красивый памятник, да еще в такой день, в наш профессиональный праздник. Для нас это настоящее событие», — отметили местные жители.
Известно, что изготовление и установка памятника обошлись областному бюджету в полтора миллиона рублей. 280 000 при этом — из местного, городского, а 186 500 рублей (10%) собрали сами жители.