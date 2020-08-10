Бывший мэр Рыбного предстанет перед судом
Мужчина обвиняется по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).
Бывший мэр Рыбного предстанет перед судом,
В декабре 2015 года глава администрации городского поселения получил 3-комнатную служебную квартиру в Рыбном.
Через год он исключил данную квартиру из категории специализированного жилищного фонда. Затем заключил сам с собой (как должностное лицо с одной стороны и гражданин с другой) договор социального найма.
В настоящий момент расследование уголовного дела в отношении экс-главы администрации Рыбного завершено. Мужчина обвиняется по части 1 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий).