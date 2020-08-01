Новости за 1 августа 2020 год

День города в Рязани завершился праздничным салютом

Он продолжался около 10 минут.

В субботу 1 августа, в Рязани прошли праздничные мероприятия по случаю Дня города. Завершились они праздничным салютом. Фейерверк запустили в 22.00. Праздничный салют продолжался около 10 минут.

В Рязани скончались сразу две пациентки с коронавирусом

Обе женщины находились на лечении в реанимации.

В субботу, 1 августа, стало известно о смерти двух пациенток рязанской больницы с подтвержденным тестом на COVID-19. Об этом сообщил оперштаб региона. Скончалась женщина 49 лет, которая имела сопутствующие заболевания, долгое время была в тяжелом состоянии и более 30 дней находилась на ИВЛ. Второй пациентке было 88 лет, она имела сопутствующие тяжелые хронические заболевания. Обе женщины находились на лечении в реанимации. Окончательно причина смерти будет установлена после патологоанатомического и гистологического исследований.

Пандемия коронавируса продлится еще долго — ВОЗ

На заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией.

Всемирная организация здравоохранения считает, что эпидемия коронавируса будет длиться «еще долго». Об этом пишет РИА Новости. На заседании чрезвычайного комитета его представители пришли к выводу, что пандемия остается особой ситуацией, имеющей международное значение. Специалисты выразили признательность ВОЗ и ее партнерам за усилия по борьбе с коронавирусом. В чрезвычайном комитете организации отметили необходимость консолидировать усилия по решению этой проблемы и призвали молодежь использовать все возможные способы для предотвращения распространения заболевания. В следующий раз эксперты оценят ситуацию с пандемией через три месяца.

Трусова показала трейлер фильма о себе «В четыре оборота»

Трейлер Трусова опубликовала в Инстаграм.

Уроженка Рязани, фигуристка Александра Трусова в инстаграме опубликовала трейлер к документальному фильму о себе. Лента с названием «В четыре оборота», посвященная бронзовому призеру чемпионата Европы и финала Гран-при, серебряному и бронзовому призеру чемпионата России и двукратной чемпионке мира среди юниоров, выйдет во вторник, 4 августа, на телеканале «Матч ТВ».

Рокотянская наградила рязанских семей, проживших в браке более 25 лет

Праздник «Сердца, достойные любви» прошел на территории у нового Дворца торжеств на Московском шоссе.

В субботу, 1 августа, праздник «Сердца, достойные любви» прошел на территории у нового Дворца торжеств на Московском шоссе. Глава Рязани Думы Юлия Рокотянская поздравила гостей мероприятия с Днем города. Об этом сообщила пресс-служба гордумы. Рокотянская вручила медали «За любовь и верность» парам, прожившим в браке более 25 лет. 3Ваши любящие сердца много-много лет бьются в унисон, вы понимаете друг друга с полуслова. Пусть вас оберегают хранители семьи и брака — Петр и Феврония Муромские! Пусть в ваших домах не смолкает детский смех, а семейный очаг всегда будет наполнен теплом родных сердец, радостью и счастьем", — отметила глава Рязани. Ко Дню города завершили благоустройство территории, прилегающей к Дворцу торжеств.

День города в Рязани завершится праздничным салютом

Он начнется в 22:00.

В субботу, 1 августа, День города в Рязани завершится праздничным салютом. Он начнется в 22:00, сообщили в мэрии. Комфортно салют можно наблюдать в радиусе одного километра с Первомайского проспекта от площади Победы до Троицкого моста; улицы Дзержинского, начиная с пересечения с Первомайским проспектом и до улицы Татарской, Типанова и Семена Середы.

В воскресенье перекроют центр Рязани. Расписание транспорта

Перекрытие связано с полумарафоном.

В воскресенье, 2 августа, из-за полумарафона «Рязанский Кремль-2020» закроют движение по Соборной площади и улице Петрова с 8:00 до 13:00 по маршруту забега: Кремлевский Вал — проезд Речников — Окское шоссе — озеро Ореховое — Окское шоссе — улица Свободы — площадь Свободы — улица Грибоедова от пересечения с улицей Свободы до Кремлевского Вала. Об этом сообщил сайт горадминистрации. С 22:00 1 августа до 13:00 2 августа водителей попросили убрать машины с обочин дорог по маршрута забега. Изменение движения общественного транспорта Троллейбусы №1 при движении из Московского района поедут по улице Маяковского до разворотного круга на площадь Мичурина;

№9 при движении со стороны улицы Гагарина от остановки «УРТ» поедут по маршруту: улица Дзержинского, Первомайский проспект, улица Маяковского до разворотного круга на площадь Мичурина на разворот, далее по улице Маяковского, Первомайскому проспекту, далее по своему маршруту;

№№3, 10 при движении со стороны площади Ленина после остановки «Библиотека имени М. Горького» поедут по улице Ленина, Театральной площади, улице Есенина, улице Грибоедова, далее от остановки «Мясокомбинат» по своим маршрутам; при движении в сторону площади Ленина после остановки «Мясокомбинат» проследуют по улице Есенина, Театральной площади, улице Ленина, далее от остановки «Цирк» по своим маршрутам; Автобусы №18 при движении со стороны площади Ленина после остановки «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина; при движении в сторону площади Ленина поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее по своему маршруту. Маршрутки №41 при движении из Московского района после остановки «площадь Ленина» поедут по улицам Ленина, Свободы, Грибоедова, Есенина, Кальной, далее от остановки «Кальная улица, дом 7» по своему маршруту; при движении в сторону Московского района после остановки «Кальная улица, дом 7» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, Ленина, далее от остановки «Детский мир» по своему маршруту;

№№46, 75 при движении со стороны площадь Ленина после остановки «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина, далее от остановки «Кальная улица, дом 7» по своим маршрутам; при движении в сторону площади Ленина после остановки «Кальная улица, дом 7» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от остановки «Рязанский государственный университет» по своим маршрутам;

№62 при движении со стороны Спортивной улицы после остановки «Рязанский государственный университет» поедут по улицам Свободы, Грибоедова, Есенина до остановки «ТЦ «Круиз»; при движении в сторону Спортивной улицы от конечной остановки «ТЦ «Круиз» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Свободы, далее от остановки «Рязанский государственный университет» по своему маршруту.

В ЦПКиО открылся скейт-парк

Мэрия опубликовала правила поведения на площадке.

В субботу, 1 августа, в ЦПКиО открылся скейт-парк, сообщил сайт горадминистрации. В церемонии открытия площадки приняли участие заместитель главы администрации Надежда Штевнина, начальник управления по физической культуре и массовому спорту Кирилл Сосунов. «От имени главы администрации Рязани Елены Борисовны Сорокиной я поздравляю всех вас с Днем рождения нашего любимого города, — обратилась к собравшимся Надежда Штевнина, — стало доброй традицией на каждый такой праздник дарить Рязани подарки. В этом году одним из них стал новый скейт-парк. Пользуйтесь им с удовольствием, но не забывайте про экипировку и шлемы», — добавила она.

В Лесопарке появился «Кузнечный букет»

Подарок к 925-летию Рязань получила от Гильдии кузнецов России.

В Лесопарке появился «Кузнечный букет». Подарок к 925-летию Рязань получила от Гильдии кузнецов России в рамках акции «Подарок городу». Об этом сообщила пресс-служба городской думы. На открытии арт-объекта присутствовала глава Рязани Юлия Рокотянская. «Этот подарок напоминает о том, что Рязань всегда славилась своими мастерами-умельцами, среди которых немало искусных кузнецов. Спасибо за то, что украсили Лесопарк новым объектом. Со временем он станет местом притяжения и рязанцев, и гостей города. Мы получили еще одну изюминку, которая будет способствовать привлечению туристов в наш древний и прекрасный город», — отметила Рокотянская.

Мэр Рязани возложила цветы к памятнику Чумаковой

Сорокина также рассказала, что побывала в обновленной библиотеке имени С.А. Есенина.