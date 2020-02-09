В Рязани пропал 58-летний мужчина

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В Рязани пропала 58-летний Александр Кондрашов. Об этом сообщила группа поисково-спасательного отряда «
Мужчина ушел из дома 20 января 2020 года и не вернулся.
Приметы: рост 176 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, глаза голубые.
Особые приметы: отсутствует фаланга на указательном пальце правой руки.
Был одет: в черную шапку, темно-синюю куртку, серый свитер, спортивные штаны с белыми лампасами, ботинки коричневые на шнурках.
Всех, кому известна информация о женщине, попросили обращаться по номерам: 88007005452 или 112. Или по телефон:
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