В Коми самолет UTair совершил жесткую посадку. Пассажир снял видео из салона боинга

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В воскресенье, 9 февраля, в аэропорту Усинска самолет UTair совершил жесткую посадку, пишет РИА Новосты со ссылкой на экстренные службы Республики Коми.
Отмечается, что боинг из-за проблем с шасси ударился хвостовой частью о взлетно-посадочную полосу. При инциденте никто не пострадал.
На борту находились 94 человека, в том числе шесть членов экипажа.
По данным местного издания «
В сети появилось видео с моментом посадки, которое снял пассажир. На кадрах видно, как при ударе самолета о землю с полок начали падать вещи.
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