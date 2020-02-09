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16:16, 9 февраля 2020 195
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Под Челябинском закроют карантинный центр для больных коронавирусом после протестов местных жителей

Под Челябинском закроют карантинный центр для больных коронавирусом после протестов местных жителей

Под Челябинском закрыли карантинный центр для больных коронавирусом после протестов местных жителей, передает «Комерсант» со ссылкой на пресс-службу министерства здравоохранения региона.

Центр расположен в деревне Ужевка Сосновского района, там находится шесть человек. Известно, среди них нет граждан Китая, однако жители узнали, что часть новых пациентов прибыли из КНР.

«Люди испугались, что коронавирус распространится среди населения», — отмечается в сообщении.

Глава министерства здравоохранения региона Юрий Семенов уверил местных жителей, что доставленных ранее в центр людей заберут в ближайшее время.

Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В России выявили двоих больных. Они оба (девушка в Тюмени и мужчина в Забайкалье) являются гражданами Китая .


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