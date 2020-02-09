Под Челябинском закроют карантинный центр для больных коронавирусом после протестов местных жителей

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.
Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!
Как добавить наш сайт в исключения AdBlock
Под Челябинском закрыли карантинный центр для больных коронавирусом после протестов местных жителей,
Центр расположен в деревне Ужевка Сосновского района, там находится шесть человек. Известно, среди них нет граждан Китая, однако жители узнали, что часть новых пациентов прибыли из КНР.
«Люди испугались, что коронавирус распространится среди населения», — отмечается в сообщении.
Глава министерства здравоохранения региона Юрий Семенов уверил местных жителей, что доставленных ранее в центр людей заберут в ближайшее время.
Напомним, эпидемия коронавируса 2019-nCoV началась в Китае в конце 2019 года. В России
© RZN.info
Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»
|
← предыдущая новостьРязанский троллейбус, в котором произошло короткое замыкание, вновь вышел на маршрут
|
cледующая новость →В Чехии перевернулся автобус с 70 детьми
Застройщик подробно познакомил горожан со своим новым жилым кварталом.