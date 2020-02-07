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11:00, 7 февраля 2020 189
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В Рязани таксист сбил школьника

В Рязани таксист сбил школьника

Фото: УМВД по Рязанской области

В четверг, 6 февраля, в Рязани таксист сбил школьника. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Около 12:30 у дома №16 на улице Великанова Renault Sandero сбил 14-летнего подростка. По предварительной информации, школьник переходил дорогу не по «зебре». Ему потребовалась помощь медиков.

За рулем такси был 21-летний рязанец.


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