В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили в туалет

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Фото: Pixabay.com
В Перми ученик встал на колени перед учителем, чтобы его отпустили с урока в туалет. Об этом
К детскому омбудсмену обратилась горожанка. По ее словам, в школе №135 ее сын и несколько его одноклассников разговаривали на уроке технологии, из-за чего учитель решил их наказать и провести два урока стоя.
На втором уроке мальчик захотел в туалет, но его не выпускали. Ребенок встал на колени, но учитель все равно не разрешил ему покинуть кабинет.
Мальчик вышел без спроса.
Служебная проверка частично подтвердила показания матери, учителя уволили.
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