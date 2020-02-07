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16:20, 7 февраля 2020 141
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В Калуге неизвестный напал на студента

В Калуге неизвестный напал на студента

В Калуге неизвестный напал на студента на остановке общественного транспорта. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Мужчина попросил у молодого человека сигарету. Тот отказал незнакомцу. В ответ злоумышленник приставил к шее студента нож, тот сразу же отдал упаковку.

Подозреваемого нашли. Как выяснилось, до этого он приставал к девушке в кондитерском павильоне сетевого магазина. Мужчину выгнали, он купил нож и собирался вернуться, но по пути встретил студента.

На горожанина завело дело по части 2 статьи 162 УК («Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Подозреваемого арестовали.

Ранее мужчину уже судили за убийство.


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