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В Калуге неизвестный напал на студента на остановке общественного транспорта. Об этом
Мужчина попросил у молодого человека сигарету. Тот отказал незнакомцу. В ответ злоумышленник приставил к шее студента нож, тот сразу же отдал упаковку.
Подозреваемого нашли. Как выяснилось, до этого он приставал к девушке в кондитерском павильоне сетевого магазина. Мужчину выгнали, он купил нож и собирался вернуться, но по пути встретил студента.
На горожанина завело дело по части 2 статьи 162 УК («Разбой, совершенный с применением оружия или предметов, используемых в качестве оружия»). Ему грозит до десяти лет тюрьмы. Подозреваемого арестовали.
Ранее мужчину уже судили за убийство.
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