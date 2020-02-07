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Фото: Администрация Рязани
Рязанские улицы очищают круглосуточно. Об этом в пятницу, 7 февраля,
За прошедшую ночь с улиц вывезли 110 кубометров снега. На дороги высыпали 170 кубических метров пескосоляной смеси и 9 тонн реагента.
В пятницу рабочие продолжили очищать город от снега: на тротуарах, остановках и в парках работает около сотни единиц техники.
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