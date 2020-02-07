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11:23, 7 февраля 2020 89
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Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию Победы

Фото: Pixabay.com

Владимир Путин подписал указ о выплатах ветеранам к 75-летию победы в Великой Отечественной войне. Документ опубликовали на сайте Кремля.

По 75 тысяч рублей в апреле-мае получат живущие в России, Латвии, Литве и Эстонии

  • инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны;
  • бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания;
  • вдовы (вдовцы) военнослужащих, погибших в период войны с Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Японией;
  • вдовы (вдовцы) умерших инвалидов и участников Великой Отечественной войны.

Бывшие совершеннолетние узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто получат по 50 тысяч рублей.


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