Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

21:25, 7 февраля 2020 155
 0    0

Пропавшую скопинскую школьницу начали искать волонтеры

Пропавшую скопинскую школьницу начали искать волонтеры

В пятницу, 7 февраля, пропавшую школьницу Мунису Алимардонову начали искать волонтеры отряда «Лиза Алерт Рязань».17-летняя девушка исчезла накануне.

По предварительной информации, около 14:45 6 февраля Алимардонова ушла после занятий из школы в скопинском селе Корневое. С тех пор ее никто не видел.

Приметы: на вид 20 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные прямые, ниже плеч, лицо овальное.

Особые приметы: шрам на подбородке от ожога.

Была одета в школьную форму (синее платье, черный фартук), серые кроссовки, черную куртку до колен, черную вязаную шапку. С собой у нее был, серо-зеленый рюкзак.

Всех, кто видел школьницу, просят позвонить по телефонам: 8 (800) 700-54-52, 112 или 8 (49156) 2-11-53 и +7 (915) 592-20-42 (Скопинский межрайонный следственный отдел).


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
2 дня назад
Рязанское баракко. Невыносимые условия выживания людей в поселке Строитель

Рязанское баракко. Невыносимые условия выживания людей в поселке Строитель 2

В 2020 году участь обитателей трущоб до сих пор не ясна.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 4 172
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 4 754
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 17
13:08, 25 января 2020 5 887
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
19:22, 1 февраля 2020 2 314
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:58, 30 января 2020 4 452
После матча в Рязани «Ценг Тоу» отправил китайского хоккеиста на родину из-за болезни 2
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум