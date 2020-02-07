Пропавшую скопинскую школьницу начали искать волонтеры

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В пятницу, 7 февраля, пропавшую школьницу Мунису Алимардонову начали искать волонтеры отряда «Лиза Алерт Рязань».17-летняя девушка исчезла накануне.
По предварительной информации, около 14:45 6 февраля Алимардонова ушла после занятий из школы в скопинском селе Корневое. С тех пор ее никто не видел.
Приметы: на вид 20 лет, рост 160-165 сантиметров, среднего телосложения, волосы темные прямые, ниже плеч, лицо овальное.
Особые приметы: шрам на подбородке от ожога.
Была одета в школьную форму (синее платье, черный фартук), серые кроссовки, черную куртку до колен, черную вязаную шапку. С собой у нее был, серо-зеленый рюкзак.
Всех, кто видел школьницу, просят позвонить по телефонам:
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