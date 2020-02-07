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Утром в пятницу, 7 февраля, на Театральной площади отключились светофоры. Фотографию опубликовали в группе «
По данным сервиса «Яндекс. Карты», пробки на площади нет.
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