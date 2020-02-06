Вжух и!.. В сараевской поликлинике незаконно торговали домашними пирожками

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Фото: Pixabay.com
В сараевской поликлинике незаконно продавали домашние пирожки. Об этом в четверг, 6 февраля, сообщило издательство «
В тамбуре на входе в здание местные жители торговали пирожками «из тазиков».
«Люди обескуражены: разве позволительно такое в медучреждении, на необорудованном месте, где мимо ходят пациенты?» — задались вопросом сотрудники «Прессы».
Главврач Павел Шейдоров пояснил, что в поликлинике давно ведут борьбу с несанкционированной продажей не только хлебобулочных изделий, но и других товаров. Он намерен завершить противостояние с торговцами.
«Я дал распоряжение, завтра же в поликлинике никаких пирожков не будет», — пообещал Шейдоров.
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