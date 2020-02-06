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15:24, 6 февраля 2020 88
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Во Владимирской области двоих китайцев госпитализировали из-за подозрения на коронавирус

Во Владимирской области двоих китайцев госпитализировали из-за подозрения на коронавирус

Фото: Pixabay.com

В среду, 5 февраля, в Судогде двоих китайцев госпитализировали из-за подозрения на коронавирус. Один из них недавно вернулся из КНР, пишут «Владимирские ведомости».

47-летний гражданин Китая прилетел в Россию 1 февраля. Через два дня он обратился к врачу из-за кашля и недомогания. Мужчину поместили на карантин, у него взяли анализы. Их результаты будут известны вечером 6 февраля.

Второй госпитализированный — 49-летний гражданин Китая. Его отправили в больницу из-за кашля. За пределы России мужчина последнее время не выезжал, но контактировал со своим соотечественником. Его также проверят на коронавирус.

На 6 февраля в регионе нет заболевших коронавирусом. У китайского студента, госпитализированного 4 февраля во Владимире, диагноз не подтвердился. В течение двух недель он будет под присмотром медиков.


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