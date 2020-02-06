Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

11:14, 6 февраля 2020 118
 0    0

В Рязани отремонтируют улицу с резными домами

В Рязани отремонтируют улицу с резными домами

В Рязани отремонтируют улицу с резными домами. Об этом говорится на сайте регионального минтранса.

Улицу Щедрина намерены отремонтировать целиком (820 метров) до конца сентября 2020 года.

Работы оплатят из федерального бюджета. Также в план ремонта вошли улицы Дачная (1,13 км), Забайкальская (1,52 км), Высоковольтная (900 метров) и мост на улице Ленина (180 метров).

Ранее сообщалось, в 2020 году в областном центре намерены привести в порядок улицы Прижелезнодорожную, Коняева, Мервинскую и Народный бульвар.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Ссылки по теме:

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
6 дней назад
Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Точка отсчета. Главврач ОКБ Дмитрий Хубезов о том, как отразился скандал с бездомным на работе клиники

Мы снова встретились с Дмитрием Хубезовым и узнали, какие перемены произошли в клинике.

Популярное
Комментируемое
Новое
15:27, 27 января 2020 3 724
В Рязань приедут три хоккейные команды из Китая 4
4:33, 1 февраля 2020 4 199
«Посторонним вход воспрещен». Репортаж из очереди на запись в первый класс 15
13:08, 25 января 2020 5 449
Инфекционист назвал симптомы нового коронавируса -4
19:22, 1 февраля 2020 1 960
Изменился режим работы рязанских МФЦ
11:16, 24 января 2020 4 172
Умерла старейший рязанский хирург Алла Левушкина
Все новости
Голосования

Вы боитесь коронавируса?

Окончание опроса: 8.02.2020
Архив голосований
Форум