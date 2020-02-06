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В Рязани отремонтируют улицу с резными домами. Об этом говорится на сайте регионального минтранса.
Улицу Щедрина намерены отремонтировать целиком (820 метров) до конца сентября 2020 года.
Работы оплатят из федерального бюджета. Также в план ремонта вошли улицы Дачная (1,13 км), Забайкальская (1,52 км), Высоковольтная (900 метров) и мост на улице Ленина (180 метров).
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