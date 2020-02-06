С карты рязанской пенсионерки украли почти 400 тысяч

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С карты 64-летней рязанской пенсионерки украли 370 тысяч 400 рублей. Об этом сообщила
Женщине позвонил незнакомец, который представился работником службы безопасности банка и сообщил, что с карты рязанки пытаются незаконно перевести деньги.
«Чтобы, якобы, обезопасить сбережения, звонивший попросил передать ему данные банковской карты и следовать его указаниям. Доверившись звонившему, рязанка перевела свои сбережения на указанный им счет», — говорится в сообщении.
Позже женщина проверила счет и обнаружила, что он пуст.
Оказалось, что рязанка перевела 370 тысяч на счет, который контролировал мошенник. Затем он обналичил деньги.
Его личность устанавливается. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ. Ему грозит до шести лет лишения свободы.
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