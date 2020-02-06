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12:14, 6 февраля 2020 118
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Рязанец предстанет перед судом за попытку изнасилования

Рязанец предстанет перед судом за попытку изнасилования

В суд передали дело в отношении 22-летнего рязанца, который летом 2019 года пытался изнасиловать девушку. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

Инцидент произошел 25 августа. Известно, что молодой человек был пьян. Он увидел на улице незнакомую девушку и, угрожая ножом, отвел ее в безлюдное место, где попытался изнасиловать.

Рязанка сопротивлялась и кричала. Ее услышали прохожие, которые вспугнули злоумышленника, он убежал.

Личность подозреваемого установили, в отношении него возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 131 УК. Молодого человека разыскали и задержали, а позже заключили под стражу.

Материалы передали в суд.


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