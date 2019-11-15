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Задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать рязанку. Об этом сообщил
По данным следствия, в августе на окраине города неизвестный, угрожая ножом, напал на возвращавшуюся домой женщину. Повалив потерпевшую на землю, он попытался ее изнасиловать.
Крики рязанки привлекли внимание прохожего, что помешало подозреваемому. Он скрылся с места происшествия.
Личность мужчины установили, однако по «горячим следам» его найти не смогли.
Злоумышленник долгое время скрывался за пределами Рязанской области. Спустя несколько месяцев его задержали и заключили под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается.
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