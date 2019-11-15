Что-то не так?
Пожалуйста, отключите Adblock.

RZN.info — Рязанский городской сайт, мы освещаем все что происходит в Рязани и области, ключевые российские и международные события, публикуем полноформатные интервью и репортажи, формируем сюжеты по главным событиям. Чтобы все это делать необходимо вкладывать средства и силы в новые форматы, в развитие. Мы запускаем новые рубрики и делаем все это для вас, наших читателей, но есть процент пользователей, у которых включен Adblock на нашем сайте.

Мы стараемся размещать только региональную релевантную рекламу, которая будет интересна не только рекламодателям, но и нашим читателям. Отключив Adblock, вы поможете не только нам, но и себе. Спасибо!

Как добавить наш сайт в исключения AdBlock

16:56, 15 ноября 2019 392
 0    0

Задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать рязанку

Задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать рязанку

Задержан мужчина, пытавшийся изнасиловать рязанку. Об этом сообщил сайт регионального СУ СКР.

По данным следствия, в августе на окраине города неизвестный, угрожая ножом, напал на возвращавшуюся домой женщину. Повалив потерпевшую на землю, он попытался ее изнасиловать.

Крики рязанки привлекли внимание прохожего, что помешало подозреваемому. Он скрылся с места происшествия.

Личность мужчины установили, однако по «горячим следам» его найти не смогли.

Злоумышленник долгое время скрывался за пределами Рязанской области. Спустя несколько месяцев его задержали и заключили под стражу.

Расследование уголовного дела продолжается.


© RZN.info

Добавьте RZN.info в свои источники «Яндекс Новости» и «Google News»

Загрузка комментариев...
Все новости
Новости
Архив
10 часов назад
Розовые фламинго, парковки и тренажеры. Как отремонтировали дворы Рязани в 2019 году

Розовые фламинго, парковки и тренажеры. Как отремонтировали дворы Рязани в 2019 году

В 2019 году в федеральную программу «Формирование современной городской среды» попало 17 дворов и 22 многоэтажки в Рязани.

Популярное
Комментируемое
Новое
9:49, 4 ноября 2019 4 003
Федеральный телеканал показал сюжет о смерти 14-летней рязанки в туалете больницы
17:22, 5 ноября 2019 5 050
В Рязани в бывшем «Доме книги» откроется «Макдоналдс» 35
14:23, 8 ноября 2019 3 511
Главные вопросы о «мусорной реформе» в Рязанской области 9
8:09, 10 ноября 2019 1 961
Из рязанского торгового центра женщина украла детские вещи
13:25, 13 ноября 2019 3 195
В полиции рассказали, как накажут нырнувшего в аквариум рязанца 10
Все новости
Голосования

Какой персонаж новогодней столицы 2020 вам нравится больше всего?

Окончание опроса: 5.12.2019
Архив голосований
Форум