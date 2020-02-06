Руководитель подразделения «РЖД» использовал рабочую технику и подчиненных для строительства своего дома

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Руководителя одного из подразделений «РЖД» обвиняют в злоупотреблении должностными полномочиями. Об этом сообщила пресс-служба транспортной прокуратуры.
Известно, что мужчина использовал спецтехнику, которую организация брала в аренду, для строительства своего дома. Кроме того, в рабочее время он привлекал к стройке подчиненных.
Ущерб, причиненный действиями подозреваемого, оценили в 500 тысяч рублей.
В отношении руководителя подразделения возбудили уголовное дело по части 1 статьи 285 УК, его передали в суд.
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