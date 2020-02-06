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12:06, 6 февраля 2020 144
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Группа ДДТ перенесла концерт в Рязани

Группа ДДТ перенесла концерт в Рязани

Фото: © RZN.info / Александр Блохин

Группа ДДТ перенесла концерт в Рязани с 31 марта на 3 апреля. Коллектив сообщил об изменениях в туре, приуроченном к его 40-летию.

Место проведения концерта осталось прежним — это ДС «Олимпийский».

В сообщении уточнили, что перенос связан с «усложнением технических параметров нового шоу и ужесточения требований к местам проведения». Дату концерта также изменили в Кургане, в Орле, Белгороде, Тюмени и Магнитогорске.

По данным сайта «Кассы. ру», продажа билетов на данный момент предоставлена.

Справка:

«ДДТ» (DDT) — советская и российская рок-группа, основанная летом 1980 года в Уфе. Лидер группы, автор большинства песен и единственный бессменный участник — Юрий Шевчук.


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