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Фото: © RZN.info / Александр Блохин
Группа ДДТ перенесла концерт в Рязани с 31 марта на 3 апреля. Коллектив
Место проведения концерта осталось прежним — это ДС «Олимпийский».
В сообщении уточнили, что перенос связан с «усложнением технических параметров нового шоу и ужесточения требований к местам проведения». Дату концерта также изменили в Кургане, в Орле, Белгороде, Тюмени и Магнитогорске.
По данным сайта «Кассы. ру», продажа билетов на данный момент предоставлена.
Справка:
«ДДТ» (DDT) — советская и российская рок-группа, основанная летом 1980 года в Уфе. Лидер группы, автор большинства песен и единственный бессменный участник — Юрий Шевчук.
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