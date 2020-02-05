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14:09, 5 февраля 2020 286
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В Песочне из-за нарушений закрыли бар

В Песочне из-за нарушений закрыли бар

На улице Новоселов в доме №45-в из-за нарушений закрыли бар KillFish. Об этом сообщил сайт управления Роспотребнадзора.

Проверка показала, что организация «представляла угрозу для жизни и здоровья посетителей».

В отношении юрлица составили протокол об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП Российской Федерации.

Суд признал ООО «Бар — Сервис» виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности.

Напомним, в ночь на субботу, 25 января, полицейские проверили бары Рязани. Оперативники и специалисты Роспотребнадзора выявили в заведениях нарушение условий хранения продуктов. Они направили на экспертизу алкоголь и партию кальянного табака, хранившуюся без документов.

Фото google.maps


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