В Песочне из-за нарушений закрыли бар

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На улице Новоселов в доме №45-в из-за нарушений закрыли бар KillFish. Об этом сообщил
Проверка показала, что организация «представляла угрозу для жизни и здоровья посетителей».
В отношении юрлица составили протокол об административном правонарушении по статье 6.6. КоАП Российской Федерации.
Суд признал ООО «Бар — Сервис» виновным и назначил наказание в виде приостановления деятельности.
Напомним, в ночь на субботу, 25 января, полицейские
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Рязанцы обращаются в областную прокуратуру с волнующими их вопросами.