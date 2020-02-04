Житель Шиловского района получил условный срок за незаконное изготовление оружия

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Жителя Шиловского района осудили за незаконное изготовление и хранение оружия. Об этом
Осенью 2018 года мужчина без разрешения и лицензии самостоятельно изготовил огнестрельное оружие — обрез и стал хранить у себя дома. В 2019 году оружие изъяли полицейские.
В судебном заседании подсудимый вину признал полностью. Злоумышленника приговорили к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год 6 месяцев.
Приговор не вступил в законную силу.
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