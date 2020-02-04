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17:45, 4 февраля 2020 127
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В Рязанской области снижение прожиточного минимума объяснили падением цен на картошку и овощи

В Рязанской области снижение прожиточного минимума объяснили падением цен на картошку и овощи

В Рязанской области снижение прожиточного минимума объяснили падением цен на картошку и овощи. Об этом сообщило минтруда и соцзащиты Рязанской области на странице губернатора Николая Любимова «ВКонтакте».

Ранее прожиточный минимум в четвертом квартале 2019 года в Рязанской области снизился на 5,78%.

«Снижение величины обусловлено уменьшением стоимости продуктов питания, используемых при исчислении величины прожиточного минимума. Например, снизились цены на картофель и овощи, которые занимают значительную часть продуктового набора потребительской корзины», — говорится в ответе.

Прожиточный минимум на душу населения устанавливается на основании потребительской корзины и уровне цен в регионе.


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