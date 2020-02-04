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21:55, 4 февраля 2020 78
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В России изменились правила провоза денег через границу

В России изменились правила провоза денег через границу

В России изменились правила провоза денег через границу, передает РИА Новости.

Теперь, при перевозке более 100 тысяч долларов необходимо будет не только заполнить декларацию, но и подтвердить происхождение денег.

Так, путешественник должен предъявить банковские документы о совершении операций по счету, получении кредита или договор о гражданско-правовой сделке.

Такие правила действуют на территории России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.


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