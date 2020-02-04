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В России изменились правила провоза денег через границу,
Теперь, при перевозке более 100 тысяч долларов необходимо будет не только заполнить декларацию, но и подтвердить происхождение денег.
Так, путешественник должен предъявить банковские документы о совершении операций по счету, получении кредита или договор о гражданско-правовой сделке.
Такие правила действуют на территории России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.
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